لابيد يطالب نتنياهو بسحب الصلاحيات الممنوحة لبن غفير

وطن: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، إنه أصبح "أكثر قلقا" بعد اجتماعه برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي أحاطه بآخر المستجدات والأحداث الامنية والسياسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثه الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، غداة لقاء لابيد مع نتنياهو بمدينة "تل أبيب"، في وقت سابق الأحد.

وقال لابيد إنه كان قلقا إزاء الأحداث الأخيرة في "إسرائيل"، لكنه أصبح "أكثر قلقا" بعد اجتماعه بنتنياهو.

وأضاف: "على نتنياهو أن يعترف بأن حكومته الحالية غير قادرة على السيطرة على الأمور ولا يمكن الوثوق بها".

وأردف: "يجب على نتنياهو أن يسحب الصلاحيات الممنوحة لوزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير فيما يتعلق بالأحداث داخل الحرم القدسي".

وتابع: "لا يمكن لمهرج "تيك توك" مثل بن غفير أن يدير مكانا مثل الحرم القدسي".