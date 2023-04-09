تربية جنوب نابلس: التحول للتعليم الالكتروني غدا بسبب الظروف الطارئة وحفاظا على سلامة الطلبة

جامعة النجاح الوطنية: الدوام يوم غد الاثنين سيكون الكترونيا

وطن: أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، مساء اليوم الأحد، وبالتنسيق مع محافظ محافظة نابلس اللواء إبراهيم رمضان، أن التعليم في مدارس جنوب نابلس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ليوم غد الاثنين، سيكون الكترونيا.

وأكدت المديرية في بيان لها إن القرار جاء بسبب الظروف الطارئة في جنوب نابلس وحفاظا على سلامة الطلبة.

إلى ذلك، أعلنت جامعة النجاح الوطنية وبالتنسيق مع مجلس اتحاد الطلبة أن الدوام يوم غد الاثنين سيكون الكترونيا، داعية الطلبة إلى الالتزام بحضور المحاضرات الالكترونية للمساقات جميعها في مواعيد المساقات المسجلة على الزاجل.

وأعلنت الجامعة عن تأجيل الامتحانات إلى موعد يحدد لاحقا.

وكان الاحتلال قد أعلن، مساء اليوم، عن إغلاق المنطقة الممتدة من مفرق قرية الساوية حتى حاجز حوارة يوم غد من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الخامسة مساء، بسبب مسيرة للمستوطنين.