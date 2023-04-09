قوات الاحتلال تعتقل شابًا وتبعد آخر عن القدس لشهرين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الشاب المقدسي سيف الرحمن أبو ناب، بعد استدعائه لاستلام هاتفه الشخصي من مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نحو 400 معتكف قبل عدة أيام من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهم بوحشية وإصابة العديد منهم بجروح ورضوض.

وأخلت شرطة الاحتلال في مركز "عطروت" شمال القدس المحتلة عن معظم الأسرى المقدسيين، بعد احتجاز هواتفهم الشخصية، بشرط الإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى ما بين 7 إلى 15 يوما.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين بأن شرطة المسكوبية قررت إرجاع هواتف الـ400 معتقل من أحداث الأقصى، صباح يوم الأحد المقبل الموافق 16 – 4 – 2023.

في ذات السياق، أبلغت شرطة الاحتلال اليوم الأسير المقدسي الجريح رامي الفاخوري اعتزامها إصدار قرار لإبعاده عن مدينة القدس لمدة شهرين، ومنعه من استخدام الإنترنت ودفع كفالة مالية قدرها 500 شيكل، ومنع التواصل مع عدة أشخاص.

فيما استدعت شرطة الاحتلال اليوم الشاب المقدسي مأمون العباسي لحضور جلسة محاكمته غدا لتمديد الحبس المنزلي بحقه.

كما مددت سلطات الاحتلال اليوم توقيف الفتى المقدسي أمير البزلميط إلى يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن البزلميط أعتقل من المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

وأفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الشاب مجد أبو عيد من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، بعد اعتقال دام 14 شهرا في سجون الاحتلال.

وقالت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال مددت اليوم اعتقال الشبان عماد القواسمي، وعلاء معطان، وعبد العزيز معطان، وأحمد نجيب، وعبد الناصر أبو سنينة، حتى يوم الخميس المقبل.

وأجلت محكمة الاحتلال الأحد محاكمة المقدسي رمزي العباسي حتى تاريخ 16 أبريل/ نيسان الجاري.