25 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى نحو 25 ألف مصلٍ صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الأحد، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال تمنع عددًا من الحافلات التي تقل المصلين من الداخل المحتل، من الوصول إلى المسجد الأقصى.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

وقبيل الاقتحامات نشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 722 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.