ليفربول يفرض التعادل على آرسنال بمباراة مثيرة

وطن: فرّط فريق أرسنال بالفوز على مضيفه ليفربول، بعدما أدرك الأخير التعادل في الوقت القاتل بهدفين لمثليهما مساء الأحد ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأخذ أرسنال الأفضلية من البداية بثنائية برازيلية لكل من مارتينيلي، وجابرييل جيسوس في الدقيقتين الثامنة، و28 على التوالي.

وذلّل المصري محمد صلاح الفارق قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، ليعيد الأمل لفريقه الذي يعاني هذا الموسم.

وأهدر صلاح فرصة التعديل من ركلة جزاء بالدقيقة 54، وهي ركلة الجزاء الثانية توالياً التي يهدرها هداف ليفربول هذا الموسم، ونجح البديل البرازيلي فيرمينيو في إهداء ليفربول التعادل بضربة رأس محكمة قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وتوقفت سلسلة انتصارات آرسنال عند الرقم سبعة توالياً في الدوري، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

وفشل ليفربول بتحقيق أي فوز للمباراة الخامسة توالياً بجميع المسابقات، ومن ضمنها ثلاث هزائم، ليزداد وضعه تعقيداً.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 44 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي مباراة أخرى، فاز كريستال بالاس على ليدز يونايتد بخماسية مقابل هدف واحد.