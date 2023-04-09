الاحتلال ينصب عدة حواجز في جنين

وطن:نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنين، كما اقتحمت قرى فيها وكثفت تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين نابلس، وفي محيط بلدات سيلة الظهر وعرابة ويعبد وكفيرت وعجة وجبع، ومدخل قرية مركة، والشارع الالتفافي، ودققت في بطاقات المواطنين ما أدى الى اعاقة تحركاتهم، وتسبب باندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات عند مدخل بلدة جبع.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى تعنك ورمانة وزبوبا والطيبة غرب المدينة، والجلمة شمال شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري كما سيّرت آلياتها فيها.