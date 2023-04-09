"كهرباء القدس" تلتقي رئيسة الاتحاد النسائي العربي وتواصل توزيع طرودها الغذائية

وطن: تتواصل حملة رمضان الخير 2023 التي أطلقتها شركة كهرباء محافظة القدس خلال شهر رمضان المبارك ، حيث التقى فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة اليوم الأحد مع رئيسة الاتحاد النسائي العربي نهلة قورة في مدينة رام الله

وأبدت قورة اعتزازها بالحملة الخيرية التي أطلقتها الشركة المقدسية ، مؤكدة على الدور الهام الذي تلعبه شركة كهرباء محافظة القدس في دعم الفئات الضعيفة والعائلات ميسورة الحال بخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما وجهت قورة الشكر لإدارة الشركة وعلى رأسها المهندس هشام العمري لدوره الكبير في تقديم يد العون والمساعدة بخاصة للمؤسسات النسوية الفلسطينية

ومن جانبه أكد جبران على الواجب الوطني الذي حملته الشركة على عاتقها طيلة تاريخها ، ومؤكدا في ذات السياق بأن الشركة المقدسية تعطي أولوية للمسؤولية الاجتماعية في موضوع توزيع الطرود الغذائية من خلال حملة رمضان الخير التي باتت تقليدا سنويا تعمل عليه الشركة المقدسية كل عام.

كما أكد جبران استمرار الحملة لتشمل كافة محافظات امتياز الشركة خلال الشهر الفضيل وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام المهندس هشام العمري .