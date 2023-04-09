"قدسنا الوقفية" تواصل حملة أيام الخير لتشمل كل بلدة وقرية ومخيم في محافظة القدس

وطن: تواصل مؤسسة قدسنا الوقفية وبالشراكة مع محافظة القدس والمجالس المحلية واللجان الشعبية وجمعيات مجتمعية حملة "ايام الخير" ضمن برنامج القدس للزكاة والصدقات للمساهمة في تمكين وتعزيز صمود المقدسيين ودعم العائلات المتعففة في شهر رمضان المبارك.

ويأتي تنفيذ حملة ايام الخير هذا العام بمنهجية مختلفة وبما يضمن الوصول للعائلات الاكثر احتياجا على امتداد محافظة القدس، وتنفيذ تدخلات شاملة وذات أثر تنموي أكبر، بحيث يخصص يوم لكل منطقة من مناطق محافظة القدس يتم من خلاله مسح الاحتياجات وتنفيذ التدخلات.

وتتضمن حملة أيام الخير العديد من المشاريع الخيرية ضمن برنامج القدس للزكاة والصدقات وهي مشاريع إفطار وسحور الصائم، وكفالة طلبة العلم، وترميم المنازل، وإعمار المسجد الاقصى المبارك، وسلال المحبة والتكافل، وكفالة العائلات والغارمين ورعاية التكايا.

من جهته صرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة قدسنا أ.د عماد ابو كشك على اهمية المنهجية الجديدة لحملة أيام الخير من اجل الوقوف مع الانسان المقدسي في وقت تعيش فيه مدينة القدس اوضاعا وظروفا صعبة.

واشار ابو كشك الى ان الحملة تلامس احتياجات مدينة القدس معربا عن امله ان تحقق الحملة اهدافها لخدمة ابناء مدينة القدس وتعزيز صمودهم على ارضهم ،موضحا بأن الحملة لغاية الآن قدمت الالاف من وجبات الطعام والسلال الغذائية وترميم بعض المنازل وتمكين التجار وكفالة عشرات الطلبة .

بدوره أشاد منيب رشيد المصري رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس ومؤسسة منيب وانجلا المصري إحدى أبرز المؤسسات الداعمة لجمعية قدسنا الوقفية ، بحملة أيام الخير ومنهجيتها داعيا كافة المانحين ورجال الاعمال للتفاعل مع هذه الحملة وتوجيه تبرعاتهم ومساهماتهم الخيرية لدعم مدينة القدس.

من جهته قال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام لمحافظة القدس، معروف الرفاعي،

"هذه المبادرة تستهدف الأسر المتعففة في جميع مناطق المحافظة بمناسبة شهر رمضان الفضيل وهو شهر الخير والعطاء، و حتى يشعر أفراد العائلات المستهدفة بتضامن وتعاضد المجتمع المقدسي".

وشكر الرفاعي مؤسسة قدسنا على جهودها المباركة في كافة المجالات ونسعى من خلال التعاون معها إلى تقديم المزيد من المشاريع لمساعدة المقدسيين في صمودهم امام جرائم الاحتلال اليومية بحقهم.

بدوره قال القائم باعمال المدير التنفيذي لمؤسسة قدسنا الوقفية أحمد نوباني بأن هذه الحملة ستصل لكل حارة وزقاق في القدس بمشاركة المئات من المتطوعين والمتطوعات من أجل الوصول للعائلات المتعففة الاكثر احتياجات.

وأشار إلى أن المرحلة الاولى من الحملة خلال النصف الاول من شهر رمضان المبارك شملت البلدة القديمة ، وسلوان ، والثوري ، والعيساوية ، والشيخ جراح ، وواد الجوز وأبو ديس ، وحزما ، والزعيم ، وجبع، وكفر عقب ، والنبي صموئيل، وشعفاط ، وبيت حنينا ، ومخيم قلنديا ، منوها بأنه يجري تغطية كافة المناطق ضمن برنامج متكامل.