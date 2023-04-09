تقارير: تعطل أنظمة GPS بالطائرات المدنية خلال التصعيد العسكري الأسبوع الماضي

وطن: سُجل في الأيام الماضية ارتفاع حاد في تعطيل أنظمة الملاحة الجوية عبر الأقمار الاصطناعية (GPS) في الشرق الأوسط وبضمن ذلك أجواء فلسطين المحتلة، وذلك في موازاة تصعيد عسكري تخلله إطلاق قذائف صاروخية وطائرات مسيرة من قطاع غزة ولبنان باتجاه فلسطين المحتلة، في وقت استخدم جيش الاحتلال منظومة "القبة الحديدية" لاعتراض صواريخ وقصفت مواقع في قطاع غزة ولبنان.

ورجحت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، في الماضي، أن تعطيل أنظمة GPS نابع من تشغيل منظومات دفاعية ضد طائرات مسيرة.

وتبلغ في العادة 9% من الطائرات في المنطقة عن تعطيل كبير في أنظمة GPS بشكل يومي، لكن في نهاية الأسبوع الماضي أبلغت 20% من الطائرات عن تعطيل كهذا والذي أدى إلى مستوى دقة منخفض في أنظمة الملاحة.

وتعتبر أجواء الشرق الأوسط، مركز عالمي لعرقلة عمل أنظمة GPS، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" في موقعها الإلكتروني اليوم، الأحد.

وكانت التقديرات العبرية في الماضي أن أنظمة عسكرية روسية في سورية هي التي تعرقل عمل أنظمة GPS، لكن تبين أن وسائل إسرائيلية تسهم في تعطيل كهذا أيضا.