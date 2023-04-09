الجامعة العربية الأمريكية تستضيف بروكالي لتعليم الطب وتبحث سبل التعاون

وطن: استقبلت الجامعة العربية الأمريكية في حرمها في جنين وفدا من منصة بروكالي الإلكترونية لتعليم الطب، حيث شمل كلاً من المؤسس والمدير التنفيذي للشركة ومنصة بروكالي السيد الدكتور أمين علي، ومحامي الشركة الأستاذ عبد الرحمن الناشف ومدير العمليات في الشركة السيدة عرين خوري.

وكان في استقبال الوفد مستشار مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عدلي صالح، وعميد كلية الطب البشري في الجامعة الدكتور مالك الزبن، ومساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور سامي صدر.

وقدم الوفد الضيف لمحة عن الشركة ومنصة بروكالي التعليمية الطبية وهي منصة تدريب لطلبة الرعاية الصحية لتعزيز تحصيلهم العلمي من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل تعليم فردي من خلال المواضيع التعليمية المطروحة من خلال المنصة.

كما تحدث الدكتور عدلي صالح عن نشأة وتطور التعليم الطبي في الجامعة وأشار الى أن الجامعة وضعت نصب أعينها التركيز على احتياجات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك أهلنا في الداخل، وقامت بافتتاح العديد من البرامج الطبية وتخصصات العلوم الطبية المساندة. وقدم الدكتور مالك الزبن شرحاً مفصلاً عن كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية والمراحل المتقدمة التي وصلت إليها الكلية في تعليم الطب، والشراكات التي تتمتع بها مع العديد من كليات الطب المرموقة.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومنصة بروكالي بما يخدم العملية التعليمية في الكليات الطبية في الجامعة وتوفير خدمات المنصة لطلبة التخصصات الطبية المختلفة في الجامعة وعلى رأسها كلية الطب البشري.