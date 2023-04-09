الأردن: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين

وطن: جدد الأردن، الأحد، إدانته اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى، معتبرا أن المسجد "بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين".

جاء ذلك في رابع بيان إدانة تصدره وزارة الخارجية الأردنية، منذ الخامس من أبريل/ نيسان الجاري، تعليقا على اقتحامات المستوطنين وشرطة الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه وإخراجهم منه بالقوة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي، في البيان، إن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

وأضاف المجالي، أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة، صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه والقادرة على ضمان أمنه".

وربط المجالي تحقيق ذلك "إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلِّين في العبادة".

وحمّل حكومة الاحتلال "مسؤولية التصعيد في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور الذي سيتفاقم إن لم توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلِّين".

وأعاد المجالي، التأكيد على "وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها".