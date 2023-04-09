"الإسلامية المسيحية" تدعو الدول الموقعة على اتفاقتي جنيف ولاهاي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه

وطن: دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الأطراف الدولية الموقعة على اتفاقتي جنيف الرابعة للعام 1949م ولاهاي للعام 1954، إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها في محاسبة سلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها بحق المسجد الأقصى وكافة الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن استمرار الاحتلال وفقاَ للقانون الدولي وقانون الحرب، في تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومواصلة تحديه للاتفاقيات والقرارات الدولية يشكل جريمة حرب دولية.

وأكدت الهيئة أن انتهاك الاحتلال لحرمة المقدسات والتدخل السافر في العبادات؛ من خلال منع المواطنين من الاعتكاف في المسجد الأقصى والاعتداء الدموي عليهم أثناء الصلاة، يشكل خرقاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأضافت الهيئة أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم هو الذي مكّن الاحتلال من الإفلات من العقاب وشجعه على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.