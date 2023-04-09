مهرجان بلجيكي يلغي شراكته مع إلاحتلال

وطن: ألغى المهرجان البلجيكي "البلقان ترافيك" شراكته مع الاحتلال، بعد جهود حثيثة قامت بها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

وقالت الجمعية البلجيكية الفلسطينية "ABP"، في بيان، إن المهرجان اختار التخلي عن الشراكة مع الاحتلال، بعد عدة نقاشات مع منظميه، والمقاطعة الثقافية لا تستهدف الشخصيات أو الأفراد، إلا إذا تم تمويل سفرهم من قبل مؤسسات إسرائيلية.

وجاء في البيان: "على مدار عشرين عاما، التزم مهرجان "البلقان ترافيك"، الذي ستقام نسخة 2023 منه في الفترة من 27 إلى 30 نيسان/ أبريل الجاري في مدينتي بروكسل ونامور، بتقديم ثقافات البلقان ونكهاتها وإيقاعاتها وأصواتها، وكان من الممكن أن يفسد هذا العام بسبب وجود ضيف لا يتماشى تماما مع القيم التي ينقلها هذا المهرجان".

وأضافت الجمعية، "أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر رعاية الأحداث الثقافية جزءا لا يتجزأ من سياستها لتبييض ملفها الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني، لذلك يجب أن يستنكرها أي شخص يرى أن حقوق الإنسان لا تتوقف حيث تبدأ الثقافة والترفيه".

وقالت، إن "المهرجان يخطط للتواصل بسرعة بشأن إنهاء هذه الشراكة، ورغبته في تنظيم مناظرة مشتركة معها على هامش المهرجان".

واختتمت قائلة، إنها ستدعم المهرجان في مواجهة الاعتداءات التي لن يفشل هذا القرار الشجاع في جلبها إليه من قبل الحكومة الإسرائيلية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشجع المتعاطفين مع القضية الفلسطينية على فعل الشيء نفسه.