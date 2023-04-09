الأسير خضر عدنان يواصل الإضراب لليوم الـ64

وطن: لا يزال الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، يواصل “معركة الأمعاء الخاوية” لليوم الـ64 على التوالي، رغم تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

ويتواجد الأسير عدنان، في “عيادة سجن الرملة”، بظروف صحية خطيرة، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تتجاهل مطلبه بإنهاء اعتقاله التعسفي ونيل الحرية.

ويعاني عدنان حاليا من غباش في الرؤية وتشنج في اليدين، وحالات إغماء لأكثر من مرة، ويعاني من استفراغ دائم وقيء وقلة النوم، ولا يقوى على الحركة ودوخة مستمرة.

كما لا يستطيع حاليا بسبب الأوجاع شرب الماء، وبات يعاني من قلة النوم وخاصة في الليل، وقال في رسالة سابقة له إن إضرابه عن الطعام وصل إلى “مرحلة صعبة”.

وبسبب تردي وضعه الصحي، كتب قبل أيام وصيته التي جاء فيها “أبعث لكم بكلماتي هذه، وقد ذاب شحمي ولحمي، ونخر عظمي، وضعفت قواي من سجني في الرملة الحبيبة الفلسطينية الأصيلة”.

وأكد نادي الأسير، أن مخاطر كبيرة تتصاعد على مصيره وحياته، في ظل استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه ألا وهو الحريّة.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والتي تعنى بأوضاع الأسرى، بنقل الأسير عدنان من تلك العيادة التي تفتقر للمقومات الطبية، إلى مشفى لتلقي العلاج، عقب تدهور وضعه الصحي.

وكانت محكمة الاحتلال أجلت أمس السبت محاكمة الأسير عدنان لتاريخ 29 مايو القادم، دون أن تكثرت للتدهور الخطير الذي طرأ على صحته.