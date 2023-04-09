الكنائس المسيحية الشرقية في بيت لحم تحتفل بأحد الشعانين

وطن: احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في بيت لحم، اليوم الأحد، بأحد الشعانين، وهي الروم الأرثوذكس، والسريان، والأرمن، والأحباش.

وبهذه المناسبة، أقيمت في الكنائس بمدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور القداديس والصلوات الخاصة، وترأسها في كنيسة المهد الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس المتروبوليت فينذكتوس، بمشاركة كهنة الرعية ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورؤساء الجمعيات الأرثوذكسية.

وفي ختام القداديس، جرت مباركة سعف النخيل من خلال إقامة ثلاث دورات.