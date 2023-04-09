بنك الإسكان يسلم 125 ليرة ذهب للفائزين بجوائز شهر آذار

وطن: أعلن بنك الإسكان في فلسطين عن نتائج السحب على جوائز حسابات التوفير لشهر آذار 2023 الحالي، حيث فاز بالجائزة الشهرية وقيمتها 50 ليرة ذهبية يحيى عبد الحميد عوض جبارة وجميلة يونس محمود جبارة (حساب مشترك) من فرع ترمسعيا، كما فاز 15 عميل بالجوائز الأسبوعية لشهر آذار وعددها 75 ليرة ذهب لكل منهم 5 ليرات ذهب.

وتأتي حملات جوائز حسابات التوفير الشهرية التي يطلقها بنك الاسكان حرصاً على التواصل المستمر مع عملائه والذين قاموا باختياره ليكون بنكهم الأول والمفضل ووضعوا ثقتهم به نظراً للخدمات المصرفية الشاملة والمميزة التي يقدمها لهم. كما تعبر هذه الجوائز عن مدى تقدير البنك لعملائه المدخرين حيث يسعى البنك دائما من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على الادخار وزيادة ارصدة حسابات التوفير الخاصة بهم وكذلك المواطنين من غير العملاء ليقوموا بفتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك ومنحهم فرصاً كبيرة لربح واحدة أو أكثر من الجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات.

ويذكر بهذه المناسبة بأن حملة بنك الإسكان تقوم على تقديم جائزة أسبوعية طوال فترة الحملة التي تنتهي نهاية العام الحالي، بقيمة 25 ليرة ذهب أسبوعيا لخمسة فائزين لكل منهم 5 ليرات ذهب، وجائزة بقيمة 50 ليرة ذهب شهريا لفائز واحد، والجائزة الكبرى في نهاية العام تبلغ 5 كيلو ذهب لفائز واحد.

كما سيقدم البنك خلال الحملة جوائز ترضية بقيمة 50 ليرة ذهب ل 50 رابح في نهاية العام، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز المقدمة من بنك الإسكان 1250 ليرة ذهب و5 كيلو ذهب ولعدد 210 فائزين. وخلال هذه الحملة سيقوم بنك الإسكان بالإعلان عبر الوسائل الإعلانية المختلفة وموقعه الإلكتروني ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسماء الفائزين بجوائزه المميزة.

ويتيح بنك الإسكان للعملاء الحاليين والجدد الراغبين بالاشتراك في هذه الحملة، فتح حسابات التوفير في أي من فروع البنك المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ويتيح للعملاء ممن يمتلكون حسابات حالية لدى البنك بالتحويل من حساباتهم الأخرى لحساب التوفير الخاص بهم عبر تطبيق إسكان موبايل ISKAN Mobile أو إسكان اون لاين.