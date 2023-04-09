نصر الله يستقبل قادة حماس .. الاعلام العبري: رسالة لاسرائيل في ذروة التصعيد في المنطقة

وطن: استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة ‏حماس إسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري والوفد القيادي للحركة.

وجرى خلال اللقاء حسب ما نقلته قناة المنار استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى، والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اضافة الى التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً، وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.

وكانت وسائل الاعلام العبرية قد ركزت على زيارة هنية الى بيروت، في اليوم الذي جرى فيه اطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان على شمال فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على شمال فلسطين نتيجة التنسيق العالي بين فصائل المقاومة وحزب الله.

وقالت صحيفة معاريف صباح اليوم تعقيبا على اللقاء بين هنية ونصر الله، ان هذا اللقاء يمثل رسالة لإسرائيل، خاصة انه يأتي في ذروة التصعيد في فلسطين والمنطقة.