"عرين الأسود" تعلن انها ستنشر تفاصيل تصفية أحد المتعاونين مع الاحتلال يوم أمس

وطن: قالت مجموعات عرين الأسود في مدينة نابلس، انها ستنشر في وقت لاحق تفاصيل تصفية أحد المتعاونين مع الاحتلال في البلدة القديمة، والذي تمت تصفيته بعد ثبوت تورطه باغتيال عدد من قادة العرين.

وقالت العرين في بيانها انه نظرا لعمليات البحث والتحري التي تقوم بها بخصوص "الخائن" الذي تمت تصفيته، فأننا سنوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه موثقا توثيقا دقيقا بعد استيفاء بعض الاجراءات الامنية من طرفنا.

ووجهت العرين رسالة لـ "كل خائن، باعَ دينَه وضَميره وشَرَفِه وَوَطَنِه، لَقَد كُشفَ أَمْرَكُم وَظَهَرَتْ سوءتِكُم، ونحن نتابعكم في أماكن تواجدكم ولن يحميكم أحد ولو تَحَصَّنتُم أيّنَما كُنْتُم".

وقالت العرين في ختام بيانها "شُهداؤُنا الأَحِبَة ناموا قَريري الأَعْيُن فَخَلْفُكُم رِجال لَمّْ يَخونوا العَهْدْ وَلَنّْ يَتراجَعوا خُطوةً لِلوَراء ".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم تسجيلات مصورة للشخص الذي جرى تصفيته، يعترف فيه بارتباطه بمخابرات الاحتلال، موضحا كيفية ارتباطه، والمهمات التي كلف بها ومنها مراقبة الشهداء الشيشاني والمبسلط والدخيل والذي اغتالتهم قوات خاصة وسط مينة نابلس قبل عام، وكذلك مراقبة منزل أبو صالح العزيزي أحد مؤسسي عرين الأسود، والمشاركة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنزل يوم اغتياله.

واكدت مصادر محلية ان الذي جرى اطلاق النار عليه في مدينة نابلس متورط في اغتيال الشهيد تامر الكيلاني، والذي جرى اغتياله بعد تفجير الدراجة النارية اثناء مروره من قربها في البلدة القديمة في مدينة نابلس.