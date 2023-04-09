اطلاق 3 صواريخ من سوريا على الجولان المحتل والاحتلال يشن غارات على مناطق مختلفة

وطن: شنت طائرات الاحتلال الحربية فجر اليوم الأحد، غارات جديدة على أهداف في العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للجيش السوري، وأخرى في محيط العاصمة دمشق وريفها، ودرعا، والسويداء والقنيطرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأنه تم سماع دوي انفجارات في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها، فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن "قوات الجيش شنت غارات في الأراضي السورية مرة اُخرى".

وذكرت مصادر أمنية سورية أن طيران الاحتلال الحربي قصف عدة أهداف في محيط دمشق، إلى جانب مركز عمليات اللواء 90 في القنيطرة، وموقع "تل الخارف" شرقي بلدة ناحتة، ومقر اللواء 52 في ريف درعا الشرقي، وهي مواقع تتبع للجيش السوري.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن 3 قذائف جديدة أطلقت من الأراضي السورية سقطت منها اثنتان في منطقة مفتوحة بالجولان المحتل وواحدة عند خط وقف إطلاق النار، إضافة إلى 3 قذائف إطلقت مساء السبت