الجيش الأردني يؤكد سقوط صاروخ أطلق من سوريا في منطقة وادي عقربة في إربد، دون إصابات

وطن: أكد مصدر عسكري أردني، مساء السبت، سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من سوريا تجاه الجولان المحتل، في منطقة وادي عقربا بلواء بني كنانة في اربد داخل الأراضي الأردنية.

وقال المصدر ، إنه لا يوجد أي إصابات جراء الصاروخ.

وأكد شهود عيان سماع دوي انفجار في مدينة إربد شمال المملكة قرب الحدود مع سوريا.

وقال مواطنون أردنيون، إن دوي الانفجار كان شديدا، ما يؤكد سقوط قذيفة في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من سوريا وأن إحداها اجتاز السياج وسقط في منطقة مفتوحة بالجولان.