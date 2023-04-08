إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين جنوب بيت لحم

وطن: أصيب مواطن، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا بالحجارة منزلا في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر لمواطن من عائلة البلبول، ما أدى إلى إصابة أحد ساكنيه .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر.

وأشارت المصادر، الى أن قوات الاحتلال اغلقت المدخل الجنوبي "النشاش"، ومنعت حركة المركبات ما بين محافظتي الخليل وبيت لحم. وتجمهر مستوطنون عند المدخل وفي منطقة "أم ركبة".

وقال الناشط أحمد صلاح، إن العشرات من المستوطنين تجمهروا على المدخل الجنوبي للبلدة.

من جانب آخر، أفاد الناشط مصطفى البدن، أن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيس قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم.

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