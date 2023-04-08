الخليل: حزب الشعب ومدرسة الشهيدة أبو عماشة ينظمان ندوة سياسية وأمسية ثقافية

شاهين: نؤكد على وحدة شعبنا وتوحيد الأهداف الوطنية والكف عن الاجتهادات الخاصة بكل تنظيم، والمطلوب استراتيجية وطنية موحدة البرنامج والفعل السياسي والكفاحي على كل المستويات

وطن: نظم حزب الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل ومدرسة الشهيدة رجاء أبو عماشة الحزبية، مساء اليوم، ندوة سياسية وأمسية ثقافية في بلدة إذنا على شرف الذكرى الـ47 ليوم الأرض، استضافت فيها عضو المكتب السياسي للحزب فهمي شاهين.

وفيما تناول مسير الندوة القيادي حسام عطاونة ممثل المدرسة الحزبية، نشأت وأنشطة المدرسة الحزبية وأهمية العمل على تطوير دورها في التثقيف السياسي والحزبي للكوادر الشبابية، ألقى القيادي بالحزب سكرتير المحافظة جابر طميزي كلمة ترحيبية بالحضور، أكد خلالها على أهمية يوم الأرض في حياة الشعب الفلسطيني وأخذ العبر منه وإحياء هذا اليوم في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، مشدداَ على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، ومواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا الوطنية في الحرية والاستقلال.

بدوره تحدث عضو المكتب السياسي فهمي شاهين، عن أسباب ودوافع ودلالات يوم الأرض والتحديات القائمة اليوم أمام الشعب الفلسطيني، والاستحقاقات الوطنية المطلوبة في ظل المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية والحرب المفتوحة والمستمرة على شعبنا.

وقال شاهين "إن يوم الأرض هو رمز ثوري لوحدة وكفاح شعبنا، هذا اليوم الذي أعلن فيه القائد والشاعر توفيق زياد قرار الشعب بإعلان الاضراب ومجابهة مخططات الاحتلال وممارسات النهب الاستعمارية، وبعد 47 عاماَ فإن الأسباب والدوافع والدلالات لهذا اليوم، ما زالت قائمة للآن وأكثر وضوحاَ والحاحاَ".

وأشار أن تحالف القومية العنصرية المتطرفة، مع الأصولية الدينية اليهودية الفاشية، كشف مجدداَ الطابع الحقيقي للحركة الصهيونية، مشدداَ على أن الهوية والقضية الوطنية أمام مخاطر جدية لتصفيتها أكثر من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة.

وأضاف أن الحرب المفتوحة التي يشنها على شعبنا بما في ذلك العدوان المستمر على المسجد الأقصى وكل مقدساتنا ومقدراتنا، تأتي بناء على قرارات رسمية من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وبات ذلك نهج حكومات الاحتلال في السنوات الأخيرة، بما فيها حكومة عصابات المستوطنين والفاشية الحالية، مضيفاَ ان حكومات الاحتلال وأجهزتها تستفيد من حالة الصمت الدولي واستلاب إرادته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن اختلال ميزان القوى الحالي لصالحها.

وشدد شاهين في مداخلته، يقول، إن مجابهة عدوان الاحتلال يتطلب قبل كل شيء توحيد طاقات ومكونات الشعب الفلسطيني، واحترام إرادته من خلال إنهاء الانقسام وتطبيق قرارات هيئاته.

في هذا الشأن، أكد شاهين على ضرورة توحيد الاهداف الوطنية والنضالية، والكف عن الاجندات والاجتهادات الخاصة لأي تنظيم فلسطيني، لآن ذلك يعني ان جميع التهديدات في مجابهة دولة الاحتلال، تفقد قيمتها وتضعها في سلة التعبيرات الانشائية والانفعالات العاطفية المختلفة، مؤكداَ أن إدارة النضال الوطني التحرري علم كفاحي يتطلب التخطيط الدقيق وحسن استخدام إلى جانب الاستعداد البطولي للتضحية.

وأشار إلى أن وحدة الساحات يجب ان تكون وتترجم قبل كل شيء، بوحدة الموقف السياسي، وأن غياب وحدة الموقف والعمل، يعني تضارب في الاستراتيجيات والأفعال، واستمرار هدر الطاقات في الخلافات والصراعات الداخلية، وهذا بالضرورة يضعف القدرة على مواجهة كل التحديات والمخاطر.

وقال: إن كل ذلك يتطلب استراتيجية وطنية موحدة الموقف والبرنامج والفعل السياسي والكفاحي على كل المستويات وفي الميدان، تحدد وسائل النضال الفعال وأساليبه وأهدافه، وكيفية التأثير في القوى والطاقات الوطنية، وفي والأطراف الإقليمية والدولية لصالح القضية الفلسطينية، مؤكداَ أن الاستراتيجية المطلوبة يجب أن تقوم على:

- التطبيق الفوري للقرارات التي اتخذها المجلسين الوطني والمركزي، وفي مقدمة تلك القرارات المتعلقة بإنهاء الاتفاقيات مع دولة الاحتلال والعلاقة منعها.

- إنهاء كل مظاهر الانقسام واستعادة وحدة كل مكونات وقوى شعبنا في كل مكان، والحفاظ على التمثيل السياسي الموحد لشعبنا وإعادة الاعتبار لمكانة ودور منظمة التحرير وتفعيل وتطوير مؤسساته على أساس الشراكة وكجبهة وطنية عريضة.

- توسيع كل أشكال مقاطعة منتوجات ومؤسسات دولة الاحتلال، ودعم وتعزيز المقاومة الشعبية وتشكيل قيادة موحدة لها تتولى مسؤولية العمل السياسي والكفاحي المشترك.

- صون كرامة كل أبناء وبنات شعبنا واحترام وتكريس حقوقهم الاجتماعية والديمقراطية، بما في ذلك تكريس حق التعبير والاحتجاج والتعددية السياسية والنقابية وحق الانتخاب الديمقراطي للشعب الفلسطيني لاختيار قياداته وممثليه على كافة جميع المستويات بحرية.

- إعادة صياغة وظيفة ودور السلطة الوطنية، واتباع سياسات تقوم على تعزيز صمود شعبنا فعلياَ على أرضه، وبما يشكل ذلك رافعة لنضالاته.

وفي السياق أكد شاهين على أهمية إدراك قانون التراكم التدريجي في النضال، وصولاَ إلى تحقيق الأهداف التكتيكية والاستراتيجية، قائلاَ: نحن بحاجة لإدراك عميق وواعي لضرورة التراكم التدريجي المنظم والمؤثر في تعزيز نضال شعبنا واستثماره السياسي.

وفي ختام الندوة، ألقى النقابي خالد أبو زلطة مسؤول كتلة المعلمين التقدمية في محافظة الخليل، كلمة ختامية تناول خلالها تضحيات شعبنا في يوم الأرض، وأكد على مشروعية نضالات المعلمين ومطالبهم، وحقهم في العمل النقابي واختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية.

هذا وأحيت فرقة "الروزنا" أمسية فنية بمناسبة الذكرى، قدم خلالها الرفيقين الفنانين يوسف وقاسم عطاونة، عدة وصلات غنائية ملتزمة، وطنية وتراثية.