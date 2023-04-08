فوزان لقطبي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن: واصل فريق مانشستر سيتي تشديد الخناق على المتصدر أرسنال بفوزه السهل على مضيفه ساوثهامبتون برباعية لهدف مساء السبت، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند "هدفان" في الدقيقتين 45، و68 على التوالي، وجاك جريليش بالدقيقة 58، وجوليان ألفاريز في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، فيما سجل ساكو مارا هدف ساوثهامبتون الوحيد بالدقيقة 72.

وارتفع رصيد السيتي إلى 67 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط وراء أرسنال الذي يلعب مساء الأحد أمام ليفربول في قمة الجولة، فيما بقي ساوثهامبتون بالمركز 20، والأخير برصيد 23 نقطة.

بدوره، فاز مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على ضيفه إيفرتون، حملت توقيع سكوت ماكتوميناي، وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 36، و71 على الترتيب.

ويحتل المانيو للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، وبفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد، فيما بقي رصيد إيفرتون 27 نقطة في المركز 17.

سقوط

وزاد وولفرهامبتون من معاناة تشيلسي بالتغلب عليه بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "مولينيو" سجله ماتيوس نونيز بالدقيقة 31، في أولى مباريات فرانك لامبارد على رأس القيادة الفنية لتشيلسي.

وبهذه النتيجة، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز 12، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة بالمركز 11.

وفي مباريات أخرى، فاز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد بهدفين لواحد، وتوتنهام هوتسبير على برايتون بنفس النتيجة، وأستون فيلا على نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين، وبورنموث على ليستر سيتي بهدف دون رد، ووستهام يونايتد على فولهام بذات النتيجة.