الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي تحتفل بـ "سبت النور"

وطن: احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم، بـ "سبت النور"، عشية عيد الفصح.

وترأس بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا قداس سبت النور (العشية الفصحية) في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وقد ألقى عظة تحدث فيها عن المعاني السامية التي يحملها سبت النور وعيد الفصح المجيد.

وشهدت سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأريحا، قداديس وصلوات خاصة بالمناسبة.