ترامب يحذر من انهيار الدولار وتراجع أمريكا كقوة عظمى

وطن: حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من احتمالية انهيار الدولار بصفته عملة عالمية، ما يؤثر على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى.

وقال "ترامب" في خطابٍ ألقاه بولاية فلوريدا، أمس الأول، إن الدولار الأمريكي يفقد مكانته، الأمر الذي يهدد قوة ومكانة الولايات المتحدة بين دول العالم.

وأكد أن بانهيار الدولار لن يكون هو العملة العالمية، مشددًا أن ذلك يعني هزيمة غير مسبوقة خلال 200 عام، وسيلقي بظلاله على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى.

ويرى أن بلاده تعيش حالة أسماها "فوضى" وتتمثل في انهيار الاقتصاد، وارتفاع التضخم الذي أصبح خارج عن السيطرة، وفق تعبيره.

وعقد ترامب بعد مثوله للمحكمة الثلاثاء الماضي، تجمعا مع أنصاره في فلوريدا، وقال إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

ومثل ترامب أمام محكمة بنيويورك، حيث دفع ببراءته ضد التهم الـ 34 المرتبطة بالتحقيق بقضية مدفوعات الأموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، مقابل التزامها الصمت عام 2016.

وزعم ممثلو الادعاء أن ترامب كان جزءا من "مؤامرة غير قانونية" تشمل دفع مبالغ مالية لقمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية عام 2016، إضافة إلى تزوير سجلات تجارية كجزء من الترويج لترشحه للانتخابات.