الاحتلال يمدد إغلاق الضفة وغزة

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الإغلاق في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، وكذلك تعزيز عناصر شرطة الاحتلال بقوات من الجيش التي ستنتشر داخل المدن المحتلة عام 1948؛ لمساندة شرطة الاحتلال في تأمين الحراسة خلال عيد "الفصح اليهودي" الذي ينتهي مساء الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك، بعد أن قرر ما يسمى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، تعزيز عناصر الشرطة بقوات من الجيش لمساندتها في التأمين والحراسة داخل المدن المركزية في منطقة "تل أبيب".

كما قرر غالانت مواصلة الإغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بسبب عيد "الفصح اليهودي" وتصاعد التوتر الأمني.