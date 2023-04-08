البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة لتشجيع استخدام الدفع الإلكتروني في محطات المحروقات

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني حملة لتشجيع العملاء على استخدام الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات لدى محطات المحروقات.

وتتضمن الحملة التي تستمر لغاية 8/5/2023 سحوبات على 5 جوائز نقدية بقيمة حركة الدفع التي قام بها العميل لدى محطة المحروقات وفق الشروط والأحكام، وذلك بالإضافة إلى حملة توعوية يشارك فيها موظفو البنك في العديد من محطات الوقود في المحافظات المختلفة لتشجيع المواطنين على التوجه نحو حلول الدفع الإلكتروني، وعدم استخدام الدفع النقدي وذلك كجزء من الحملة التوعوية التي تنظمها سلطة النقد الفلسطينية بهذا الخصوص في مختلف محطات المحروقات.

وفي تعليقه على إطلاق الحملة قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي بأنها تنسجم مع توجهات البنك بالتحول الرقمي وتشجيع استخدام حلول الدفع الإلكتروني، ومواكبة التطور في الخدمات المالية، مؤكداً أن استخدام البطاقات في عمليات الشراء والدفع النقدي لا يترتب عليه أي تكاليف إضافية على العميل.

وأضاف السعدي: "هذه الحملة التحفيزية والتوعوية هي جزء من سلسلة الجهود التي يبذلها البنك لتشجيع حلول الدفع الإلكتروني والتي تضمنت إطلاق العديد من الحملات التشجيعية خلال الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى سلسلة من الخصومات والمزايا التي توفرها بطاقات البنك على المستويين المحلي والدولي مثل تقسيط عمليات الشراء والدخول المجاني لصالات المطارات والخصومات على حجوزات الفنادق والطيران والتسوق وغيرها، والتي تهدف جميعها لتشجيع العملاء على استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء والتوقف عن الطريقة التقليدية للدفع ".

ويشار أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل, والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.