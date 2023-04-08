"كهرباء القدس" تلتقي رئيس لجنة زكاة رام الله وتواصل توزيع طرودها الغذائية ضمن حملة رمضان الخير 2023

وطن: بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري تستمر الشركة في حملة رمضان الخير 2023 وتوزيع طرودها الغذائية. وفي هذا السياق التقى فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة اليوم السبت مع رئيس لجنة الزكاة في محافظة رام الله والبيرة ربحي دولة.

وأثنى دولة على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة في إطار دعمها للأسر المحتاجة وميسورة الحال ضمن حملة رمضان الخير ، مقدماً في ذات الوقت الشكر لرئيس مجلس الإدارة ومديرها العام على هذه المبادرة الهامة خلال شهر رمضان المبارك التي تعكس المسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها الشركة المقدسية.

ومن جانبه جدد جبران التأكيد على الدور الوطني للشركة، تأكيدا على المسؤولية الاجتماعية في موضوع توزيع الطرود الغذائية من خلال حملة رمضان الخير التي باتت تقليدا سنويا تعمل عليه الشركة المقدسية كل عام.

كما أكد جبران استمرار الحملة لتشمل كافة محافظات امتياز الشركة خلال الشهر الفضيل.