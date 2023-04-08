إصابة مواطن واعتقاله خلال اعتداء للاحتلال ومستوطنيه شرق بيت لحم

وطن: أصيب مواطن برضوض، خلال اعتداء شنه مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة أغنام، قبل أن يعتقله جيش الاحتلال في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد غزال، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت عددا من المزارعين قرب مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة المواطن عطا الله ابراهيم عبيات برضوض، قبل أن يتم اعتقاله من قبل جنود الاحتلال.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في كيسان من خلال إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وسرقة مواشيهم، وفرض غرامات مالية بحقهم.

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