عائلة أبو جابر تطالب بالتحقيق في ظروف استشهاده: "أعدَموا ابننا ليعدموا الحقيقة"

وطن: طالبت عائلة الشهيد يوسف أبو جابر بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل ابنها يوسف على يد شرطة الاحتلال، مساء أمس الجمعة، في تل أبيب، بزعم تنفيذه عملية دهس قُتِل فيها سائح إيطالي، واصيب خمسة اخرون.

وتتمسك عائلة أبو جابر بأقوالها أن "ما حصل هو حادثة طبيعية وليست عملية دهس متعمدة بدوافع قومية" كما تقول شرطة وسلطات الاحتلال.

وتشير العائلة الى أسئلة كثيرة لم تقدم عليها أي أجوبة واضحة، وتفاصيل ضبابية ترفض شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) الكشف عنها حتى هذه الأثناء في حادثة، أمس، في تل أبيب.

وكانت نجمة داوود الحمراء (خدمة الاسعاف الاسرائيلية) قالت في البداية بأن السائح الإيطالي قتل نتيجة تعرضه لإطلاق رصاص، ومن ثم غيّرت أقوالها إلى أن الوفاة كانت نتيجة عملية دهس، مع العلم ان من يقرر سبب الوفاة هو معهد التشريح الطبي وليس الشرطة.

والدليل الآخر الذي تمسكت به شرطة الاحتلال في البداية، هو أن يوسف أبو جابر حاول ان يستل سلاحا من المركبة، لذلك تم إطلاق النار عليه حتى الموت، ولكن بعد ساعات من الحادثة، غيّرت شرطة الاحتلال أقوالها إلى أن السلاح، ليس سلاحا حقيقيا، فضلا عن أنها لم تأت بتوثيق للسلاح غير الحقيقي.

ويؤكد عمر أبو جابر بأن "يوسف أُعدِم ميدانيًا من أجل إعدام القضية، لأنه هو الشاهد الوحيد على ما حصل، لذلك قام الشرطي بقتله، وفي خلفية الشريط المصور يوجد شخص يقول له، أكد على قتله".

وتابع إن "ما حصل هو حادث طريق طبيعي، لا ندري ما أسباب تدهور المركبة، وهذه ليست حالة نادرة أن تتدهور مركبة وتخرج من مسارها، من الممكن أنه أراد أن يتجاوز الأزمة، أو كان مرهقا لأن ابن عمنا وحماه توفي قبل أسبوع، أو أن وعكة صحية أصابته".

وأضاف "تعامل الشرطة مريب في الأمر، والسبب هو تغيير الأقوال أكثر من مرة. أين السلاح الذي قالوا أنهم عثروا عليه؟ أين مقطع الفيديو الذي كان على جسد الشرطي الذي قتله؟ أين التوثيق الكامل للحادثة الذي يظهر إطلاق الرصاص؟ كل هذه الأسئلة لم نتلق أجوبة عليها وربما لن نتلقى".

وتساءل أبو جابر "كيف لم يستطع عناصر الشرطة السيطرة عليه وهو مصاب؟ لقد كان ثلاثة مسلحين وهو متمدد على الأرض، ولكن أرادوا إعدامه كي يعدموا القضية".

وطالب أبو جابر " بتشكيل لجنة تحقيق، وأن نتطلع على كافة تفاصيل التحقيق، ونريد جميع الأدلة الموجودة لدى الشرطة، وسوف نتجه الى وحدة التحقيق مع الشرطة ماحاش".

(المصدر- عرب 48)