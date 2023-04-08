حراك المعلمين يؤكد مواصلة الاضراب ويدعو لاعتصام امام المديريات غداً

وطن: اكد حراك المعلمين الموحد استمراره في الإضراب، ودعا الى الاعتصام يوم غد الأحد أمام مديريات التربية والتعليم المركزية في كافة محافظات الضفة.

ودعا الحراك في بيان له، المعلمين والمعلمات واولياء امور الطلبة ومختلف الشرائح للمشاركة في هذا الاعتصام.

واكد مقاطعة اختبار التوجيهي واجراءاته من مراقبة وتصحيح، واستمرار الاضراب من الطابور الصباحي مع اثبات الوجود (بصمة/ توقيع) مع المغادرة في اي وقت يريده المعلم لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.

ورأى ان الحكومة "لا ترغب بحل الازمة" واستعرض في بيانه مطالب المعلمين لافتا الى ان معظمها لم تتحقق، سواء المتعلقة منها بالشق المالي او الاداري وظروف العمل كما اوضح البيان.