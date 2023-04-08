قتيل وإصابة في جريمة إطلاق نار في حيفا بأراضي الـ48

وطن: قُتل، الليلة الماضية، المواطن محمود زكارنة (55 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة، وأصيب شاب (18 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، بأراضي الـ48.

ووصل المصابان إلى قسم الطوارئ في مستشفى "رمبام"، وأقر وفاة أحدهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48، منذ مطلع عام 2023 إلى 41 قتيلا، وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل 109 بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.