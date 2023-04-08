واشنطن ترسل "غواصة نووية" للشرق الأوسط

وطن: أعلنت البحرية الأميركية، السبت، أن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة أرسلت الى منطقة الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر المتحدث باسم البحرية تيموثي هوكينز في بيان أن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة، الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس.

وأضاف "الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

(المصدر- سكاي نيوز)