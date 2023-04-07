إصابة شابين برصاص الاحتلال في برقين واشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال

وطن: أصيب شابين برصاص الاحتلال في بلدة برقين جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين مساء اليوم واطلقت النار بشكل عشوائي ما ادى الى انفجار احد المحولات الكهربائية في البلدة.

واصيب الشابين برصاص الاحتلال وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت وزارة الصحة ان الطواقم الطبية في مستشفى جنين الحكومي تعاملت مع إصابتين برصاص الاحتلال الحي من بلدة برقين، إصابة متوسطة في الصدر وأخرى طفيفة في القدم.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في برقين.

واكدت كتيبة جنين خوض مقاتليها اشتباكات مع قوات الاحتلال.