قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت باتجاه المواطنين عند حاجز الحمرا

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قنابل الصوت باتجاه المواطنين عند حاجز "الحمرا" العسكري في الأغوار.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه المواطنين المتواجدين على جهتي حاجز "الحمرا" بعد إغلاقه بالكامل.

ويشهد حاجز الحمرا ومحيطه انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال منذ صباح اليوم، كما أغلق الحاجز بالكامل لفترة، ثم أعيد فتحه وإغلاقه مجددا بالكامل في ساعات المساء، ما تسبب ببقاء المواطنين عالقين على جانبيه.