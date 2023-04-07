الأسير ثابت مرداوي يدخل عامه الـ 22 في السجون

وطن: دخل الأسير الفلسطيني ثابت عزمي مرداوي من بلدة عرابة في مدينة جنين، عامه الـ 22 بشكل متواصل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن الأسير "مرداوي"، اعتقل في 7 أبريل 2002 وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر عدة شهور، ثم حكم بالسجن المؤبد 21 مرة و40 عامًا.

وبيّن نادي الأسير، إلى أن "مرداوي" تعرض لعدة محاولات اغتيال، كونه أحد أبطال معركة مخيم جنين، وأصيب عدة مرات قبل اعتقاله.

ويعتبر "مرداوي" الذي تعرض للعزل الانفرادي عدة سنوات، أبرز الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، على المستوى المعرفي، والثقافي، والتنظيمي.