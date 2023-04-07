قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية متفرقة في جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة قرى، ونصبت حواجز عسكرية متفرقة، وأعاقت تحركات المواطنين في محافظة جنين، بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رابا، عابا، صير، كفير، دير أبو ضعيف والجلمة شمال شرق جنين، وسيرت آلياتها في شوارع تلك القرى، ونصبت عدة حواجز عسكرية وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى الى اعاقة تحركات المواطنين .

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني هجمتها الشرسة ضد الأهالي في الضفة الغربية المحتلة، ولا تنفك عن التضيق عليهم وانتهاك حقوقهم في الحركة والتنقّل.