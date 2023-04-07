تظاهرة غاضبة أمام سفارة الاحتلال في لندن احتجاجا على اقتحام الأقصى

وطن: شهدت لعاصمة البريطانية لنجن تظاهرة أمام سفارة الاحتلال احتجاجا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واقتحام المسجد الأقصى.

وشارك عدد من النشطاء والمواطنون البريطانيون والعرب في التظاهرة التي جاءت بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وعدد من المنظمات المتضامنة مع القضية الفلسطينية.

وهتف المشاركون ضد الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بالعدالة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالقصف الأخير على قطاع غزة المحاصر، وجنوب لبنان، بالطائرات الحربية.