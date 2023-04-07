جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان الى فلسطين المحتلة

وطن: اعلن جيش الاحتلال مساء اليوم إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان الى فلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال انه جرى اسقاط الطائرة المسيرة بعد ان عبرت من لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا "سنواصل العمل ضد أي انتهاك لسيادتنا" على حد زعم بيان جيش الاحتلال.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "رصدت قوات الجيش تسلل طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية في وقت سابق اليوم وأسقطتها".

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصادر امنية ان طائرة التصوير التي اسقطت تابعة لحزب الله اللبناني.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل ايام اسقاطه طائرة مسيرة مفخخة عبر من الاراضي السورية الى فلسطين المحتلة، وبالتزامن مع ذلك اسقطت صواريخ القبة الحديدية طائرة مسيرة في سماء قطاع غزة.

وأطلق يوم أمس اكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان على شمال فلسطين المحتلة.