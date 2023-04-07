شرطة الاحتلال تعتدي على وقفة احتجاجية نصرة للأقصى في بلدة كابول بالداخل المحتل

وطن: اعتدت شرطة الاحتلال مساء اليوم، الجمعة، على وقفة احتجاجية في مفرق بلدة كابول نصرة للمسجد الأقصى وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

واعتقلت شرطة الاحتلال متظاهرين اثنين لرفعهما العلم الفلسطيني أحدهما قاصر والآخر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى طه.

واعتدى عناصر الشرطة على الوقفة ومنعوا رفع العلم الفلسطيني، فيما وقعت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة بالمكان.

وجاءت الوقفة بدعوة من فرع التجمع في كابول، نصرة للمسجد الأقصى المبارك وتنديدا بالعدوان على غزة ولبنان.

وشهدت البلدات العربية في الداخل المحتل احتجاجات ووقفات منددة باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي واعتقال المئات.