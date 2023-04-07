ريال مدريد تكشف قائمتها لمواجهة فياريال في الليغا

وطن: كشف مدرب فريق ريال مدريد عن القائمة المستدعاة لمواجهة فياريال، غداً السبت، في الجولة الـ28 من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت القائمة المستدعاة تواجد جميع اللاعبين باستثناء فيرلاند ميندي.

وجاءت القائمة على النحو التالي ...

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو.