رئيس الموساد أيد ضرب اهداف لحزب الله ورئيس الأركان عارض ذلك

وطن: نقل موقع أكسيوس الامريكي عن مسؤولين اسرائيليين تفاصيل مشاورات وزراء حكومة الاحتلال يوم أمس، عقب اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

ولفت المسؤولين الى ان نقاش الوزراء خلص إلى "أن إسرائيل لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي".

وكشف الموقع ان "رئيس الموساد أيد ضرب أهداف لحزب الله لكن رئيس الأركان طلب إبقاء الحزب خارج المعادلة".

وزعمت المصادر "حققنا الهدف في تجنب الاشتباك مع حزب الله ومنع توحد جبهتي حماس في الشمال والجنوب".