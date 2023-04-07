فوائد ماء الورد لبشرة نقية

وطن: حظى ماء الورد برائحة جميلة ويترك أثراً جيّداً على الجلد، فهو يساعد على تليينه ويزيد من توهّجه، كما يعدّ من المكوّنات المهمّة في العديد من الوصفات المختلفة، خاصّةً تلك الّتي تركّز على العناية بالبشرة.

يناسب ماء الورد جميع أنواع البشرة، فهو يلطف وينعش ويرطب ويهدئ البشرة الجافة والحساسة، وبفضل خصائصه القابضة، فهو ينقي وينظم إفراز الزهم لدى البشرة الدهنية، ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط الرقيقة ويجدد شباب أنسجة الجلد.

فوائده

ماء الورد الغني بالعناصر النشطة هو ماء سحري يعيد توازن البشرة ويلطفها فهو:

• مرطب

• يشد المسام

• ينعش البشرة ويضفي عليها البريق

• ينظم إفراز الزهم ويمنع ظهور البثور

• يهدئ الاحمرار وتحسس الجلد

• يشد الجلد ويمنع ظهور التجاعيد ويزيل علامات التعب

• يهدئ ويجدد شباب الأنسجة

نصائح الاستخدام

استخدامات ماء الورد متعددة، ويمكنك استخدامه في الصباح والمساء.

في الصباح: يمكنك تنظيف وجهك بـ ماء الورد قبل وضع كريم النهار، أو رشه على وجهك لـ ترطيب البشرة.

وفي المساء: يشكل ماء الورد مكمّلا رائعا لإزالة المكياج لأنه يزيل الشوائب الأخيرة ويجهز البشرة لتجديد شبابها في الليل.

وحين تكون البشرة مرطبة، تصبح أنعم وأنظف، يمكنك أيضاً وضعه على شكل كمادة لإزالة انتفاخ العينين المتعبتين. وهو يناسب البشرة الحساسة جداً.

خلطات ماء الورد

وصفة ماء الورد لجمال الجسم

المكونات:

ماء ورد

فانيلا

زيت اللوز

نصف كوب من الماء

طريقة التحضير والاستخدام:

أضيفي من ماء الورد إلى ماء الاستحمام أو وضع القليل من الفانيلا، وزيت اللوز في وعاء، وإضافة كمية كافية من الورد للحصول على مزيج كريمي برائحة عطرة للعناية بالجسم.

ضعي ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد في نصف كوب من الماء في زجاجة ذات بخاخ، ثم رجّها جيداً، واستخدامه لتعطير الجسم.

وصفة ماء الورد لتنعيم الأظافر

المكونات:

كوب ماء دافئ.

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد

ملعقتان صغيرتان من المطهّر

طريقة التحضير والاستخدام:

- انقعي الأصابع في مزيج يحتوي على كوب من الماء الدافئ، وأربع ملاعق كبيرة من ماء الورد وملعقتين صغيرتين من المطهّر.

- اتركي الخليط لمدّة ربع ساعة.

- اغسلي أظافرك بالماء.