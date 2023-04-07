مسيرات ووقفات في عدة محافظات أردنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى

وطن: انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة، في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية بما فيها العاصمة عمان، مسيرات ووقفات منددة بالاعتداءات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمرابطين فيه.

وشارك المئات من بينهم أحزاب أردنية، وقوى شعبية، من كافة أطياف الشعب الأردني في المسيرة الشعبية التي خرجت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، لدعم المرابطين في المسجد الأقصى، رفع خلالها المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني، ولافتات تدعم صمود أهل القدس، وتندد باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

وطالب المشاركون في المسيرة، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني، واتخاذ موقف حازم تجاه ما يجري من عدوان إسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وفي محافظة الكرك جنوب الأردن، نظم الملتقى الوطني للأحزاب والفعاليات الشعبية وقفة احتجاجية، تنديدا بالاعتداءات على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، ورفضا لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي مدينة إربد، أكد المشاركون بالفعاليات الشعبية وقوفهم إلى جانب المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وعبروا عن دعمهم لصمودهم في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات الهمجية التي تقوم بها إلى جانب المستوطنين المتطرفين.

ودعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات ومنعها، مؤكدين أن هذا التصعيد الخطير من شأنه إشعال فتيل أزمة لا تعرف نتائجها ومداها.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تعبر عن دعم الشعب الأردني للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وطالبوا في الوقت ذاته بتحرك عاجل لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للمسجد الأقصى المبارك ودعم المرابطين فيه.