"هاليفي" يقرر تعبئة قوات الاحتياط والتركيز على القوات الهجومية

وطن: قال جيش الاحتلال في بيان على تويتر، الجمعة، إن رئيس أركان جيشه هرتسي هليفي أمر بتعبئة قوات الاحتياط.

وجاء في البيان أن "رئيس الأركان العامة اللواء هرتسي هليفي عقد مناقشات لتقييم الوضع وتقييمه للمستقبل، تم خلالها إطلاعه على الهجوم الخطير في الحمرا"، وذلك تعليقا على إطلاق النار في غور الأردن الذي أسفر عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

وقال البيان: "وجه رئيس الأركان بتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة القيادة المركزية إلى جانب القبض على الذين نفذوا الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، أمر رئيس الأركان بتعبئة الاحتياطيات مع التركيز على الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية".