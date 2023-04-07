تسريب من الموقع الرسمي لبرشلونة.. بروفايل ميسي يظهر بالقميص رقم 30

وطن: أثار نادي برشلونة جدلاً واسعاً حول إمكانية عودة نجمه السابق ليونيل ميسي، مرة أخرى إلى صفوف النادي الكتالوني، قادماً من باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء عقده مع البي سي جي.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، صورة من الموقع الرسمي لنادي برشلونة، يظهر فيها ميسي مظللاً ضمن قائمة لاعبي الفريق الأول بالرقم 30.

وأثارت الصورة جدلاً كبيراً بين جماهير برشلونة، خاصة أن الصحافة الفرنسية تؤكد رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم، وهو ما جعل الجماهير تربط الأمر بكونه تمهيدي من إدارة البرسا بعودة ميسي إلى كامب نو من جديد.

يذكر أن أول رقم ارتداه ميسي مع برشلونة عند تصعيده للفريق الأول كان 30، وهو نفس الرقم الذي يرتديه حالياً مع باريس سان جيرمان.