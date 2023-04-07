إصابات خلال مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة

وطن: اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية خلال مسيرات ضد الاستطيان ونصرةً للقدس والمسجد الاقصى.

وأصيب ستة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في كفر قدوم / شرق قلقيلية عقب المسيرة الاسبوعية الرافضة للاستيطان في البلدة.

وفي حوسان بمحافظة بيت لحم اصيب شاب بعيار ناري خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، كما واصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في وادي الفارعة جنوب طوباس.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بالاختناق، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

واندلعت مواجهات بلدة بيتا جنوب نابلس دون ان يبلغ عن اصابات، كما ووقع مواجهات في الباذان ايضا.