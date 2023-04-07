مواجهات في الفارعة والباذان والاحتلال يصادر كاميرات مراقبة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، منطقة الباذان، ومخيم الفارعة قرب طوباس، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة في المنطقة.

وافادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال صادرت تسجيلات كاميرات مراقبة في منطقة وادي الفارعه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها الفارعة ومنطقة الباذان.

وجاء اقتحام الباذان والفارعة بعد ساعات من عملية الاغوار التي وقعت قرب مستوطنة "الحمرا" وقتلت فيها مستوطنتان واصيبت ثالثة بجروح حرجة.