الاحتلال يغلق الاغوار واريحا ويقيم حواجز بعد مقتل مستوطنتين واصابة ثالثة

وطن: فرضت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، طوقا أمنيا على أريحا ومنطقة الاغوار وذلك عقب مقتل مستوطنتين واصابة ثالثة بجروح خطرة في عملية اطلاق نار في الاغوار، وانسحاب المنفذين.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن قوات الاحتلال فرضت طوقا أمنيا وأقامت حواجز عسكرية في محيط مدينة أريحا بحثاً عن منــفذي عــملية الأغوار.

وكانت مصادر عبرية، اعلنت مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة جدا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "الحمرا" في منطقة غور الأردن.

وانسحب المنفذون من المكان بعد استهداف مركبة المستوطنين.