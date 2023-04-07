(محدث).. مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطرة في عملية اطلاق نار بالاغوار وانسحاب المنفذين

وطن: قتلت مستوطنتان واصيبت ثالثة في عملية اطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين في منطقة الاغوار قبل ظهر اليوم الجمعة.

وأعلنت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حمرا" في منطقة غور الأردن.

وعُلم أن القتيلتين في العشرينات من عمريهما، فيما أصيبت مستوطنة ثالثة في الأبعينات من عمرها بحالة "خطيرة". وتحدثت تقارير إسرائيلية عن إصابة رابعة بحالة متوسطة الخطورة.

وأكد جيش الاحتلال وقوع "عملية إطلاق نار تجاه سيارة على مفرق مستوطنة " الحمرا" في غور الأردن"، وقال الاحتلال بأن قواته تُمشّط المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذين.

وانسحب المنفذون من المكان بعد استهداف مركبة المستوطنين.

ووفقا لمصادر عبرية فان المنفذ اطلق الرصاص نحو سيارة المستوطنين، وانها (سيارة المستوطنين) اصطدمت بسيارة فلسطينية كانت تسير في الاتجاه المعاكس ما اثار التباسا بأن ما وقع حادث سير لكن الجيش اكد وجود رصاص في سيارة المستوطنات اللواتي قتلن وأصبن.

وبمقتل هاتين المستوطنتين، اليوم الجمعة، يرتفع الى 19 عدد المستوطنين والجنود الذين قتلوا في عمليات اطلاق نار منذ مطلع العام الجاري، فضلا عن اصابة عشرات اخرين منهم.

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين بحالة حرجة قرب مستوطنة "حمرا" في منطقة غور الأردن.

وفي حين ذكرت التقارير الأولية أن الإصابات من جراء حادث طرق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى تعرض المركبة التي أقلت المصابين لإطلاق نار في المنطقة.

وذكرت القناة 12 (في البداية) عن أن الشرطة تفحص شبهات بتنفيذ عملية إطلاق نار وعملية دهس في المكان، فيما تحدثت الطواقم الطبية عن حادث طرق بين مركبة خاصة وشاحنة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية بان عملية إطلاق نار من مركبة عابرة باتجاه مركبة المستوطنين، وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري عمليات للبحث عن المنفذين.

وعلم أن العملية وقعت على شارع رقم 57 في الضفة الغربية المحتلة، وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن عملية إطلاق نار من مركبة عابرة باتجاه مركبة المستوطنين، وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري عمليات للبحث عن المنفذين.